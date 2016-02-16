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Spor

Kayserisporlu Samba Sow'un kolu kırıldı

Trabzonpor - Kayserispor maçı 2-1 ev sahibinin galibiyeti ile sonuçlandı

16 Şubat 2016 00:35

Kayserispor'da forma giyen Malili savunma oyuncusu Samba Sow, Trabzonsporlu rakibi Özer Hurmacı'yla girdiği mücadelede yere düşüp kolunu kırdı. Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç bordo - mavili takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Haberler.com'un haberine göre; Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısının bitimine 2 dakika kala, Özer Hurmacı ile girdiği ikili mücadele sonucunda yere kötü bir şekilde düşen Kayserisporlu Samba Sow yerden kalkamadı.

 

Kolu kırıldı

 

Sağlık görevlilerinin oyun sahasına girmesi sonrasında oyuncunun kolunun kırıldığı tespit edildi. Sedye ile saha kenarına alınan Samba Sow, hastaneye götürüldü.

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