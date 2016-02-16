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Spor

Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor Hami Mandıralı yönetiminde ilk galibiyetini aldı: 2-1

Trabzonspor 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı

16 Şubat 2016 00:15

Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken Hami Mandıralı yönetiminde ilk galibiyetini aldı. 

Habertürk'ün haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Marko Marin, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 5 dakikada sonra Sefa Yılmaz sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükselti. İlk yarının son dakikasında Özer Hurmacı ile girdiği ikili mücadelede sağ kolunun üzerine düşen Sow, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Alınan bilgiye göre Sow'un kolu kırıldığı ve ameliyat edilmesi gerektiği öğrenildi.

İkinci yarı eski Trabzonsporlu Zeki Yavru, aradaki farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın 23. dakikasında Kayserispor'da Biseswar kullandığı penaltı atışını gole çeviremezken 47. dakikada da Muhammet Demir Trabzonspor adına penaltı vuruşundan yararlanamayan isim oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 27'ye çıkarırken Kayserispor düşme potasının 5 puan üstünde 22 puanda kaldı.

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