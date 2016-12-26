T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserisporlu Nakoulma Türkiye'yi terk etti

Alacakları ödenmeyen Nakoulma sözleşmesini tek taraflı feshetti

26 Aralık 2016 17:24

Kayserispor'un Burkina Fasolu oyuncusu Préjuce Nakoulma, Türkiye'yi terk etti.

2015-16 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve kırmızı lacivertli takımın küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, yeni kulübünde beklentileri karşılayamamıştı.

 

Sözleşmesini feshetti

 

Kayserispor'da özellikle ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve yönetim ile sürekli ters düşen Nakoulma, alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.

Nakoulma'nın Kayserispor ile mukavelesi sezon sonunda bitecekti.

ETİKETLER

NakoulmaKayserisporsözleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24