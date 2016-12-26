Kayserisporlu Nakoulma Türkiye'yi terk etti

Kayserispor'un Burkina Fasolu oyuncusu Préjuce Nakoulma, Türkiye'yi terk etti.

2015-16 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve kırmızı lacivertli takımın küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, yeni kulübünde beklentileri karşılayamamıştı.

Sözleşmesini feshetti

Kayserispor'da özellikle ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve yönetim ile sürekli ters düşen Nakoulma, alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.

Nakoulma'nın Kayserispor ile mukavelesi sezon sonunda bitecekti.