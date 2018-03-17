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Spor

Kayserisporlu futbolcular Başkan Bedir'in doğum gününü kutladı

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) Kayserisporlu futbolcular 60'ncı yaş gününde başkan Erol Bedir'e ilginç bir pasta ile süpriz yaptı

17 Mart 2018 15:05

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)

Kayserisporlu futbolcular 60\'ncı yaş gününde başkan Erol Bedir\'e ilginç bir pasta ile süpriz yaptı.
Bir futbol topu üzerinde başkan Bedir ile birbirine kenetlenmiş sarı-kırmızılı oyuncuları gösteren 2 katlı pastayı oyuncuların ve yöneticilerin alkışları arasında kesen  Erol Bedir \"Sizin bana vereceğiniz en güzel hediye, Kayserispor\'un sezon bitiminde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesidir\" dedi.
KANA BIYIK SAKATLANDI
Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maç için öğle saatlerinde Konya\'ya doğru yola çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Espinoza kafilede yer almadı. Bu arada sakatlığı geçmeyen, Kayserispor defansının önemli ismi Kana Bıyık\'ta Konya deplasmanına götürülmedi. Ülkesinin milli takımına çağrılan Bıyık\'ın sakatlığı nedeniyle, ülkesine de gidemeyeceği ifade edildi.

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