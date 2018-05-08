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Spor

Kayserispor'dan seçimli olağanüstü genel kurul ile ilgili açıklama

KAYSERİ, (DHA) Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi sitesinden seçimli olağanüstü genel kurulu için bir açıklama yaptı

08 Mayıs 2018 19:05

KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün resmi sitesinden seçimli olağanüstü genel kurulu için bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz hafta ertelenen seçimli olağanüstü genel kurulunun cumartesi günü saat 11.00\'de Kadir Has Spor Salonu\'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı bildirildi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir tarafından yapılan yazılı açıklamada, göreve talip olacak kişilere gerekli desteği vereceklerini belirterek, \'\'Cumartesi günü saat 11.00\'de Kadir Has Spor Salonu\'nda, delege çoğunluğuna bakılmaksızın yapılacak olan genel kurulumuzu, oy kullanma yetkisi olan genel kurul delegelerimiz ve değerli hemşehrililerimize hatırlatıyorum. Genel kurulumuzda seçim maddesi de olması münasebetiyle kulübümüzün yönetimine talip olma isteğinde olan başkan ve yönetici adayları içinde duyuru yapıyor, bu görevler için bugüne kadar herhangi bir aday çıkmamasına rağmen, 1.5 milyon nüfuslu şehrimizde bu yükü omuzlayarak, bahse konu onurlu vazifeyi layıkıyla yapıp, Kayserispor\'da çıtayı daha da yukarılara çıkarabilecek ekiplerin oluşabileceğine inanıyorum. Göreve talip olabilecek başkan ve yönetici adaylarının göreve gelmeleri halinde en büyük destekçilerinin de, başta şahsım olmak üzere halen görevde bulunan yönetim kurulumuz olacağını ifade ediyor, yapılacak kongremizin Kayserisporumuz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum\" denildi.

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