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Spor

KAYSERİSPOR'DA SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR KAYSERİ (A.A)

09 Temmuz 2011 23:18

-KAYSERİSPOR'DA SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR KAYSERİ (A.A) - 09.07.2011 - Kayserispor, sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyesspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde oynanan maçta Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Gökhan Ünal'ın 13. dakika attığı golle 1-0 öne geçti, Kayseri Erciyesspor'dan Emrah, 44. dakikada skoru eşitledi. Kayserispor, 47. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 85. dakikada Semih Aydilek'in golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

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