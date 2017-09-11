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Spor

Kayserispor'da kadro oluşturmakta zorlanıyor

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)- SÜPER ligin 4 haftalık bölümünde 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayan Kayserispor'dan Romen teknik direktör Marius Sumudica, oyuncularının birbirine yakın yüksek form grafiği nedeniyle 21 kişilik kadroyu oluşturmakta zo

11 Eylül 2017 14:52

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)- SÜPER ligin 4 haftalık bölümünde 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan toplayan Kayserispor\'dan Romen teknik direktör Marius Sumudica, oyuncularının birbirine yakın yüksek form grafiği nedeniyle 21 kişilik kadroyu oluşturmakta zorlanıyor.
Shaktar Donesk’in kaptanı tecrübeli stoper Kucher ve Braga’dan alınan Nikola’nın da sarı kırmızılı renklere katılmasının ardından kadro genişledi. Asomoah Gyan’ın ve Varela’nın da sakatlıklarının geçmesi nedeniyle sarı kırmızılı takımın her mevkisinde rekabet yaşanmaya başlandı.
Formlarının zirvesindeki kaleci Muammer, defansta Sapunaru, Levent, Atila, orta sahada Badji, Boldrin, Espinoza, Meleg, Mendes, Güray Varela, forvette Asamoah Gyan, Nikola 21 kişilik kadroya girmelerine karşın, yedek kulübesinde forma şansı bekliyor.
Başkan Erol Bedir, teknik kadronun şu anda tek derdinin birbirine yakın performans sergileyen oyuncular yüzünden onbiri ve 21 kişilik kadroyu yapmakta zorlandıklarına dikkati çekerken şöyle dedi:
\"Teknik kadromuzun en tatlı derdi, oyuncu bolluğu, Geçen sene kısıtlı kadronun çok sıkıntısını çektik. O nedenle bu sezon birbirine yakın ve alternatif olacak, rekabet yaratacak futbolcuları aldık. Deyim yerindeyse onbirde oynamak için formayı kapmak aslanın ağzında. Teknik direktörümüz Sumudica’nın Allah yardımcısı olsun.\"
WELLİNTON KAYSERİ\'DE
Ligin 2\'nci haftasında tek taraflı olarak mukavelesini fesih eden ancak Kayserispor\'un hukuki hamlesiyle Türkiye\'de kendisine takım bulamayan Wellinton dün gece Kayseri\'ye geldi. Wellinton konusunda tüm maddi gerekçeleri yerine getirdiğini, buna karşın bu oyuncunun haksız fesih yapması nedeniyle gerek TFF gerekse Uluslararası Spor Mahkemesi CAS\'a başvurduklarını söyleyen Kulüp başkanı Erol Bedir, \'\'Türkiye liglerinde transfer dönemi sona erdi. Wellinton o nedenle bizimle uzlaşarak bonservisini almak istedi. Görüşüp, ona göre karar vereceğiz\'\' diye konuştu.

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