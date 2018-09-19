Kayserispor\'da \'\'İcra\'\' tartışmasının boyutları büyüyor

Oktay ENSARİ /İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİSPOR\'da Konyaspor maçı öncesi, önceki dönem başkanı Recep Mamur\'un sarı kırmızılı kulübü 660 bin 500 euro ve 1 milyon 980 bin TL alacağı olduğunu öne sürerek icraya başvurması tartışma yarattı. Konuyla ilgili olarak Kayserispor Kulübü yazılı açıklama yaparken, taraftar dernekleri ve grupları Mamur aleyhine sosyal medyada sert eleştiri ve yorumlar yaptı.

Kayserispor resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede; \'\'Son günlerde gerek sosyal medyada, gerekse ilgi duyan hemşerilerimiz arasında \"duyum\" şeklinde dillendirilen \"Kayserispor eski başkanlarından birinin kulübümüzü icraya vermesi konusu, 17.09.2018 tarihi itibariyle aleniyet kazanmış, dernekler masası, mahkemeler ve icra dairelerinde takip edilen dosyalar kamuoyuna mal edilmiştir\'\' denilerek ayrıca şu ifadelere yer verildi:

\'\'Kayserispor eski kulüp başkanlarından biri, kendi görev yaptığı dönemden kaldığını iddia ettiği (2013-14-15 yılları ) 660.500 Euro ve 1.980.000 TL alacağı ile ilgili kulübümüze ihtiyat-i haciz konulmasını istemiş ve gerekçe olarak da \"Kayserispor\'un ekonomik olarak kötü durumda olduğunu, haciz işlemi yapılmaz, tüm hesaplara el konulmaz ise alacağını alamayabileceğini \"ileri sürmüştür. Ancak mahkeme alacağının, kesin ve delilli olmadığını belirterek eski başkanın talebini reddetmiştir. Bunun üzerine ilgili kişi, alacaklı olduğunu iddia ettiği hem döviz (660.500 € ),hem de TL bazındaki (1.980.000 TL ) için \" en yüksek faiz ilavesi \" ile birlikte ödenmesi talebiyle Kayserispor\'a dava açmıştır. Davalar devam etmektedir. Kulübümüz mahkemece istenen evrak ve kayıtları temin etmeye çalışmakta ancak \"arşivimizin yetersiz olması\" nedeniyle bazı zorluklar yaşanmaktadır. Bununla beraber, göreve gelmemizin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen son 2 aya kadar sözlü veya yazılı hiç gündeme gelmeyen bu alacak davası ile ilgili kulübümüz her türlü savunmayı yapacak ve 100\'ün üstündeki sayıda muhatap olduğu bu tip davalarda olduğu gibi bu meselede de hakkaniyetli bir netice alacaktır. Bu konuyla ilgili olarak ; gerek konunun mahkemelere intikal etmesi, gerek sorumlu yöneticilik anlayışımız, gerekse \"bu tip konulardan Kayserisporumuzun zarar görmemesi\" adına , çok sık açıklama yapmayı uygun görmüyoruz. Ayrıca eski dönemlerle ilgili hesap incelemesi, ilave tahkikat veya soruşturma yapma gibi hakkımız da yetkimiz de yoktur. Bu konuda yetkili makamlar ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Ancak; Şehri yönetenler ve bahse konu dönemi hatırlayanların yönetimimize yardımcı olarak adli makamların en doğru sonuca ulaşmasını temin edeceklerine inancımız tamdır. Unutulmamalıdır ki, konunun mevcut yönetimle ilgili bir tarafı yoktur. Mevzubahis olan, bu şehrin ve bütün hemşehrilerimizin ortak değeri olan Kayserispor\'dur.\'\'

ESKİ BAŞKAN MAMUR NE DİYOR ?

Bu gelişmelerin ardından Kayserispor\'un başta Kapalı Kale Taraftar Derneği olmak üzere bir çok taraftar grubu ve oluşumu sosyal medya üzerinden Kayserispor eski başkanı Recep Mamur\'a yönelik ağır eleştiri ve sözlerle dolu paylaşımlar yaptı. Başkan Mamur\'da avukatları da bu gelişmeler üzerine Kayserispor Kulübü\'nün TFF ve Dernekler masasına 2016 yılında verilen sarı kırmızılı kulübün bilançosunda söz konusu alacakların \'\' Yönetici alacakları\'\' diye geçtiğini ifade ederek \'\' Eski başkanın alacağı resmi kayıtlarda net olarak görünmektedir. Bu alacakla ilgili olarak 8 Ağustos 2018\'de hukuksal işlem başlatılmıştır. Sosyal medyada yapılan hakaretlerle de ilgili gereken hukuki girişimler yapılarak, suç duyurusunda bulunulmuştur\'\' dediler.

MEVCUT BAŞKAN BEDİR NE DİYOR ?

Kayserispor eski başkanlarından Recep Mamur\'un kulübü icraya vermesi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kulüp başkanı Erol Bedir, resmi açıklamayı sarı kırmızılı kulübe ait internet sitesinden yaptıklarını belirterek \"Konu yargıya intikal etti. O nedenle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konunun bizle bir alakası yok. Şehirle talepte bulunan kişi arasında bir konu. Biz burada sadece şehrin sözcülüğünü yapıyor, taraftarın, şehrin ve insanların değerine sahip çıkıyoruz. Yasal bir süreç var, her dakika bu konu hakkında açıklama yapmayacağız ama mahkemede yaşanan gelişmelerden tüm kamuoyunu haberdar edeceğiz\" diye konuştu.