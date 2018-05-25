Kayserispor'da hedef 4 transfer

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor\'un yeni sezon planlamasının ana hatları belli oldu. Sarı kırmızılılar, ilk planda 2 kanat ve 2 orta saha oyuncusunu renklerine katacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımda geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan Amorim, Nikola, Badji\'nin yanı sıra, sakatlığı nedeniyle kadroda uzun bir süre yer alamayan ve bekleneni vermeyen Varela\'nın takımdan koptuğunu söyledi. Başkan Bedir, \'\'Varela ve Amorim\'in yerine 2 kanat, Badji\'nin de yerine orta sahaya 2 oyuncu almayı planlıyoruz. Transferde önceliğimiz bu mevkiiler olacak. Kadromuzdan ekstra olarak kopan olursa onun yerine de transfer yaparız. Transferde bu sezon yerli oyunculardan yana bir politika izleyeceğiz\'\' dedi.

Öte yandan, Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam\'ın 2018-19 sezonuyla ilgili olarak İstanbul\'da teknik ekibiyle birlikte hazırladığı rapor ve transfer listesi sarı kırmızılı yönetime ulaştı. Bu çerçevede iç ve dış transfer görüşmelerine başlanacak