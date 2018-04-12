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Spor

Kayserispor'da, Gençlerbirliği mesaisi neşeli devam ediyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)-KAYSERİSPOR pazar günü evinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti

12 Nisan 2018 17:35

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)-KAYSERİSPOR pazar günü evinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların antrenman sırasında neşeli oldukları gözlendi.

Ligde son 2 maçta kalesinde 9 gol gören Kayserispor, pazar günü saat 13.30\'da Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor günü tek antrenmanla tamamladı. İdman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı – kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında istasyon, pas, yan top, şut ve çift kale maçı ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım ve Silvestre Varela ile hafif sakatlığı bulunan Güray Vural antrenmana katılmadı. Trabzonspor maçı sonrası sakatlıkları nedeniyle takımla üç gündür antrenmanlara çıkamayan Deniz Türüç ve Stephane Badji takımla çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Kayserisporlu futbolcuların teknik heyet ile konuşması

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

 

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