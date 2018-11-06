Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayserispor, ligin 12\'nci haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 11’inci haftasında MKE Ankaragücü’ne mağlup olan Kayserispor, bir günlük aranın ardından Galatasaray maçı hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular çalışmanın 2’nci kısmında 5’e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Deniz Türüç, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Hasan Hüseyin Acar katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Chery ve Bilal ise salonda çalıştı. Silvestre Varela da takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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