Kayserispor'da coşkulu store açılışı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)



SÜPER Lig ekiplerinden Kaysersipor, lisanslı ürünlerinin satılacağı store mağazasının açılışını taraftarların katılımı ile yaptı.

Bir alışveriş merkezinde sarı–kırmızılı takımın lisanslı ürünlerinin satıldığı mağaza açıldı. Çok sayıda taraftarın katıldığı açılışta taraftara seslenen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, oyuncuların kampta oldukları için açılışa gelemediklerini belirterek, “Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir açılış gerçekleştireceğiz. Yıllardır özlemini çektiğimiz böyle nezih bir yerde büyük Kayserispor ürünlerini bulabileceğimiz bir mağaza hayal ettik. Allah da bize nasip etti. Siz istediniz, biz yapmaya çalışıyoruz. İnşallah puan anlamında da istediklerimizi yerine getireceğiz” dedi.

\"AFRİN’E GİTMEYE GÖNÜLLÜYÜZ\"

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin’e gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı” harekatı ile ilgili de konuşan Bedir, “Gerek yarın Galatasaray maçında takımımıza gerekse de şu anda sınır boylarında bizlerin rahat etmesi için canını kanını veren ve ayyıldızlı bayrak için Afrin’de bulunan askerilerimize selam söylüyorum. İnanıyorum ki, ben olmak üzere büyük Kayserispor taraftarı Afrin’e gitmeye hazırdır. Sözlerimi fazla uzatmadan burada açılan mağazamızın Kayserispor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diler, yarınki maçta takımımıza Galatasaray karşısında başarılar diliyorum” diye konuştu.

AÇILIŞ KURDELASI DUA İLE KESİLDİ

Başkan Bedir’in taraftara seslenmesinin ardından açılış kurdelesi dua eşliğinde kesilerek satış yapılmaya başlandı. Hem Kayserispor’un sportif başarısı için hem de Türk askeri için edilen dua sonrası basın mensuplarına konuşan Bedir, “Kayserispor ürünlerinin bulunması ihtiyaç duyulması anında temini çok zordu. Biz bu kapsamda büyük mücadeleler vererek bu mağazayı hizmete soktuk. Burada 150 - 160 çeşit ürün satılacak. En küçük yaşta olan çocuklardan yetişkinlere kadar her kesim Kayserispor ürünlere ulaşabilecek. Ayrıca internetten de satışlarımız olacak” diye konuştu.

\"GALATASARAY’DAN 45 YILIN RÖVANŞINI ALACAĞIZ\"

Yarın oynanacak Galatasaray maçı ile ilgili de konuşan Bedir, “Yarınki maç bizim için sıradan bir maç olmakla beraber daha üst sıralara yönelmek için önemli bir maç. Kendi sahamızda oynayacağız. Galatasaray karşısında sadece 3 galibiyet almışız ve 45 yıldır kendi evimizde yenememişiz. Artık bu makus talihimizi yenmek istiyoruz. Bir yıldır olmaz denileni olduran Kayserispor olarak 45 yılın rövanşını alıp, bir 45 yıl Galatasaray’ı bekleteceğiz. Sonuç olarak maçtır. Biletler tükendi. Sporcularımıza çok iş düşüyor ama taraftarımıza daha fazla iş düşüyor. Açılışta da söylediğim gibi biz burada rahatça bu organizasyonu yapabiliyorsak, maçlara çıkabiliyorsak bu şanlı ordumuz sayesindedir. Onlara buradan selam ve saygılar yolluyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserispor taraftarının mağaza önünde detayları

- Kayserispor taraftarının tezahüratları

- Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in taraftara seslenmesi

- Kayserispor Store’un dua ile açılması

- Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)

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