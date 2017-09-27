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Spor

Kayserispor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, cumartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

27 Eylül 2017 17:42

Kayserispor, cumartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Lige Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor daha sonra 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son maçında Kasımpaşa karşısında uzatma dakikasında kaydettiği golle berabere kalan sarı kırmızılılar, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde düz koşu ve kondisyon çalışmaları yapılırken ikinci kısımda kısa pas çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.
Kasımpaşa maçında hafif sakatlığı bulunan Şamil takımla çalışırken Büyükşehir Belediye Vanspor ile oynanan kupa maçında sol dizine darbe alan Asamoah Gyan salonda çalıştı.
SUMUDİCA: KAYSERİSPOR\'U İZLEMEYE DEVAM EDECEKLER
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa maçında çok kötü oynadıklarını ancak son ana kadar mücadeleden kopmayarak puan aldıklarını söyledi.
Sumudica, \"Rakip ilk yarı bizim oynamamıza izin verdi. Kontrollü oynama oranı bizdeydi. Oyuncularımı yinede tebrik etmek istiyorum. Son ana kadar mücadele ettiler. Büyük takım kötü oynasa da sahadan puanla ayrılmasını bilmeli.  Galatasaray maçından itibaren hiç maç kaybetmedik. Ligde 5 bir de kupa\'da olmak üzere 6 maçtan puanla ayrıldık.  Şimdi önümüzde Bursaspor maçı var.  Bursspor iyi bir takım, deneyimli bir hocaları var. Eğer Bursaspor maçını kazanabilirsek takım Kayseri halkının istediği gibi üst sıralarda yer bulacak ve herkes Kayserispor\'u izlemeye devam edecek\" dedi.
DENİZ TÜRÜÇ: \"İYİ GİDİŞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ\"
Antrenmanın ardından Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Kayserispor\'un deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, \"Bursaspor maçı çok önemli. Biz de iyi bir hava yakaladık, çıktığımız beş lig maçında da yenilmedik. Bu Kayserispor için iyi bir şey ama henüz istediğimiz puanlara ulaşamadık. Rakibimizi iyi tanıyıp iyi analiz edip 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz. Cumartesi günü oynanacak olan maç çok önemli ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kayserispor camiası ve taraftarıyla iyi işler yapacağına inanıyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kayserisporlu futbolcuların antrenman hazırlıkları
- Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica\'nın takıma konuşması
- Antrenman görüntüleri
- Genel detay

HABER - KAMERA: İLYAS KAPLAN/KAYSERİ, DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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