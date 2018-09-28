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Spor

Kayserispor'da Beşiktaş maçı öncesi 6 eksik

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor kadrosunda biri cezalı 5'i sakat toplam 6 eksik bulunuyor

28 Eylül 2018 15:10

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) -
SPOR Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında deplasmanda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor kadrosunda biri cezalı 5\'i sakat toplam 6 eksik bulunuyor.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın son antrenmanında Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin\'in sakatlandığını belirtti. 
Bedir, \'\'Solbek mevkiinde Sakıp Aytaç ile Oguzhan Berber, stoper Oleksandır Kucher sakat, orta saha oyuncumuz Şamil Cinaz ise  cezalıydı. Bunlara bir de Beşiktaş maçı için yapılan son antrenmanda Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin eklendi. Şu anda İstanbul\'a hareket eden kafilemizde 6 eksiğimiz var. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Kayserispor her maça puan veya puanlar için çıkar. Yarınki maçta da böyle olacak. 2 haftadır puan alamıyoruz. Oyuncularımız bunu telafi edecek bir sonuçla Kayseri\'ye dönecek\'\' dedi.

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