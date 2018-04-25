T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor'da Aytemiz Alanyapor mesaisi sürüyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR, evinde ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

25 Nisan 2018 16:50

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR, evinde ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig\'in 31’inci haftasında 28 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Kayserispor, çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında sporcular 5’e 2 pas çalışması ve yan top çalıştı. Takımın yan top çalışmasında sol kanattan kullanılan ortaları teknik direktör Marius Sumudica ve yardımcısı Margarit Gabi kullandı. Kayserispor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmana katılmazken, sakatlıkları bulunan Güray Vural ve Silvestre Varela salonda çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman görüntüleri
- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHAKAYSERİSPORAytemiz AlanyasporSpor Toto Süper LigNisan CumartesiAytemiz AlanyasporuKayserisporDüzTakımınMarius SumudicaMargarit GabiKayserispordaMuammer Zülfikar YıldırımGüray VuralSilvestre Varela

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24