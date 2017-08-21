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Spor

Kayserispor'da 3 puan sevinci

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- SÜPER Lig'de sezonun ilk galibiyetini alan Kayserispor, çok mutlu

21 Ağustos 2017 13:43

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- SÜPER Lig\'de sezonun ilk galibiyetini alan Kayserispor, çok mutlu. Sarı kırmızılı ekibin Romen teknik direktörü Marius Sumudica, soyunma odasında oyuncularına \"Göztepe maçını unutun Osmanlıspor maçına bakın. Osmanlıspor’u yenemezsek, bu galibiyetin bir anlamı kalmaz\" dedi.
Göztepe maçının bitiş düdüğü sonrası oyuncularıyla birlikte kale arkasındaki taraftarların olduğu tribünlere giderek selamlayan teknik direktör Marius Sumudica, \"Kaçan iki penaltı golü sonrası saçlarımın bir kısmının daha da beyazladığını hissettim. Ama attığımız gol sonrası oyuncularımın el ele tutuşup bana koşması, sevinçlerini paylaşması ise beni 10 yaş gençlendirdi\" diye konuştu.
Kayserispor’un yeni sezona 15 oyuncu ve yeni bir teknik kadro ile başladığının altını çizen Sumudica \"Herşey bir anda olmuyor. Takımımızdaki oyuncuların durumu, rakibin oyun tarzı, taktisel yorum. Cezalı oyuncular, sakatlanan futbolcular sahaya sürdüğümüz onbir konusunda ister istemez, değişiklikler yapmamıza neden oluyor. Penaltılara gelince penaltı atışları golde olur, kaçarda. Bunun üzerinde çok durmuyorum. Ben en çok oyuncularımın kazanma hırsından, rakibe pres yapmasından mutlu oldum. Örneğin Umut Bulut, Göztepe maçında 3 kişilik koştu. Umut gol atarsa daha çok mutlu olurum ama atmaması sorun değil\" dedi.
Öte yandan, maç öncesi Kayserispor’un Kapalı Kale taraftar grubunun yaptığı kareografi, Kadir Has Stadı\'ndaki ilk gösteri olarak sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.

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