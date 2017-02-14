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Spor

Kayserispor'a Sergen Yalçın dokunuşu: Başarımızın sırrı 'Avrupa temposu'

Sergen Yalçın'lı Kayserispor, hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı 2 hafta arayla mağlup etti

14 Şubat 2017 12:30

Göreve geldiğin günden bu yana Kayserispor'la 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak takımını düşme hattından uzaklaştıran Sergen Yalçın başarısını 'Avrupa temposu'na bağlıyor. Galatasaray maçında takımının 118 kilometre koştuğunu söyleyen Yalçın "Bir karşılaşmada 118 kilometre koşmak, takım için çok önemlidir. Özellikle bir Anadolu takımı için ciddi bir rakam" dedi.

Ara transfer döneminde takıma Porto'dan transfer edilen Varela'nın performansından da memnun olduğunu belirten Yalçın "Varela10 senedir Porto’da oynayan bir futbolcu. Biz özellikle karakterli ve iyi oyuncular almaya dikkat ettik.Takıma fayda sağlayabilicek ve eksikleri kapatabilecek alternatif bir kadro oluşturmaya çalıştık.Bu hedefimizi gerçekleştirdik diye düşünüyoruz. İyi bir oyuncu grubu transfer ettik. Çok çabuk uyum sağladılar." ifadesini kullandı.

Takımın gösterdiği hızlı performansa ilişkin de  Yalçın " Devre arası bu ligi bilen, bu ligde oynamış bize fayda sağlayacak önemli oyuncuları transfer ettik. Yönetime teşekkür etmek lazım önce. Bu yönetimin büyük bir başarısı. Bu kadar kısa sürede transfer yasağının kaldırılması ve onca oyuncuyu transfer etmek, bunlar çok zor işler. Kayserispor yönetimi bunun altından kalkmasını becerdi. Biz de üzerimize düşeni gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.


Yalçın Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerine ilişkin de "Oyun planımız Fenerbahçe için de, Galatasaray için de aynıydı. Rakiplerimizin önce etkili bölgelerini durdurmak üzerine plan yaptık. İki takımı da çalıştık, iyice analiz ettik. Özellikle kenar oyuncularını durdurma üzerine çok çalıştık. Fenerbahçe de Galatasaray da kenar oyuncuları ile oynayıp, içeri kat ediyor." dedi.


Sergen Yalçın hedefinin Kayserispor'u ligde tutmak olduğunu ifade ederek  "Benim işim, Kayserispor’da başarılı olmak ve bu takımı kümede tutabilmek." değerlendirmesini yaptı.
 

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