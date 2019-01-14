Kayserispor'a isim sponsoru

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Boydak Holding bünyesinden faaliyet gösteren İstikbal Mobilya ile yaptığı sponsorluk anlaşması ile İstikbal Mobilya Kayserispor ismini aldı.



Kayserispor'un yapımı tamamlanmak üzere olan yeni tesislerinde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcular ve davetliler katıldı.



Sponsorluk imza töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulüpte yaklaşık 140 milyon TL borç ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Şehrin dinamikleriyle birlikte o yılı atlattık. O yılı atlatmamıza rağmen bu sezon da o borçları kapatmak için, lisans almak için finans kuruluşlardan kredilerle bugüne kadar getirdik. Türkiye'deki ekonomik faizlerin sıkıntılı olması, insanların ceplerinden para vermesinde sıkıntı yaşaması bizleri çok zor durumlara getirdi. Şehirden istediğimiz ekonomik katkıyı maalesef ki sağlayamadık. Belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, herkes çok gayret etti. Bu durum sadece bizim için geçerli değildi. Türkiye'deki bütün takımlar için böyleydi. Bizler bu dönemi omuz omuza vererek ayaklarımız yere basarak gelmeye çalıştık. Sponsorlarımız hali hazırda huzurlarınızda olan İstikbal grubu ve Kayseri Şeker Fabrikası ana sponsorlarımız ve bunlarla birlikte hem şahsım, hem de yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın gayretleri ile en azından ekonomik olarak sıkıntı yaşasak da bunu oyuncularımıza yansıtmadan ve dağılmadan bugünlere geldik. Şimdi de her zaman yanımızda olan İstikbal markasıyla bir aradayız" dedi.



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise Kayseri'nin iki büyük markasını bir araya getirmenin mutluluğu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Kayserispor sponsorluk anlaşması yapıldı. 2,5 yıllığına 16.5 milyon TL'ye yapılan anlaşma neticesinde Kayserispor, bu hafta başlayacak olan ligin ikinci yarısında İstikbal Mobilya Kayserispor olarak mücadele edecek.

