Kayserispor zirvesi yapıldı

KAYSERİ, (DHA) -

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ev sahipliğinde Kayserispor Zirvesi gerçekleştirildi. Başkan Çelik, bir şehirde üretilen ürünlerin marka değerinin şehrin marka değeri ile doğru orantılı olduğunu belirtirken, şehrin marka değerini artırmak için de Kayserispor’a destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kayserispor için dün akşam gerçekleştirilen toplantıyı açan Kulüp Başkanı Erol Bedir, genel kurulda alınan karar doğrultusunda bu toplantının yapıldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, belediye başkanı olarak değil Mustafa Çelik olarak toplantının ev sahipliğini üstlendiğini belirtti. Kayserispor’un şehrimizin en önemli marka değeri olduğunu ve takımı daha iyi yerlere getirmenin kaygısını yaşadıklarını vurgulayan Çelik, “Burada alınacak kararlar inşallah şehrimiz için de kulübümüz için de hayırlı olur. Bir şehirde üretilen ürünlerin marka değeri şehrin marka değeri ile doğru orantılıdır. Şehrin marka değeri yüksekse ürettiğiniz ürünün de marka değeri iyi olur. Bu şehrin marka değerini yükseltecek en önemli ürün de Kayserispor. Bu anlamda Kayserispor’a katkılarınızı bekliyoruz. Bu toplantıda ne kararlar alırsak belediyeler olarak kanunların verdiği sınırlar çerçevesinde biz de bugüne kadar olduğumuz gibi yine takımımızın yanında oluruz” dedi.

AK Parti ve MHP Kayseri milletvekilileri, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve STK\'ların temsilcileri ile Kayserispor\'un sponsorlarının katıldığı toplantı gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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