Kayserispor, U-21 takımıyla özel maç yapacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig\'e milli maçlar nedeni ile verilen arada yarın U-21 takımı ile hazırlık maçı oynayacak

Kayserispor\'un Kadir Has Karpuzatan Tesisleri\'nde U-21 takımıyla oynayacağı hazırlık maçı saat 13.00\'de başlayacak. Karşılaşma taraftara ve basına açık olacak. Bu arada, 30 Ocak 2016\'da transfer olup, 30 Haziran 2016\'da Kayserispor\'dan ayrılan Adnane Tighadouini\'nin anılan dönem içerisinde alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA tarafından Kayserispor\'a transfer yasağı getirildiğini ve ceza takip şartıyla ertelendiğine dikkat çeken başkan Erol Bedir, \'\'Kulübümüz yasal süreci uzatarak belki, Şubat sonrasına cezayı bıraktırabilirdi. Ancak durumu 2 ay önce değerlendiren yönetimimiz 2019-20 yaz transfer sezonunu riske etmemek için, bir dönem transfer yasağı cezasının 2018-19 sezonu devre arasında çekilmesinin uygun olacağını mütalaa ederek, süreci uzatma gayretinde olmamıştır. Sakat ve cezalı oyuncularımızın devre arasına kadar takımımıza dönmesi ile birlikte eksiklerimiz tamamlanacak olup, kısıtlı zaman ve kısa araştırma sonucu pekte fayda sağlamayacağını düşündüğümüz devre arası transfer dönemini transfer yapmadan geçirerek de başarılı olacağımıza inanmaktayız\'\' dedi

Başkan Erol Bedir, Deniz Türüç\'ün sakatlığının geçtiğini, ayak tarak kemiğinden ameliyat olan Hasan Hüseyin\'le birlikte her 2 oyuncunun da hafta başından itibaren antrenmanlara çıkacaklarını, Sakıb ile Oğuzhan\'ın ise Şubat ayından itibaren kadroya katılacaklarını sözlerine ekledi

