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Spor

Kayserispor-Trabzonspor maçı öncesi dostluk mesajları

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)-KAYSERİSPOR taraftar grubu Kapalıkale üyesi Kubilay Babacan, Kayseri’nin kardeş takım Trabzonspor için deplasman olmadığını kaydederek bordo mavili taraftarları evlerinde ağırlayıp, ellerinden geldiği şekilde misafir etmek isted

03 Kasım 2017 18:40

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)-KAYSERİSPOR taraftar grubu Kapalıkale üyesi Kubilay Babacan, Kayseri’nin kardeş takım Trabzonspor için deplasman olmadığını kaydederek bordo mavili taraftarları evlerinde ağırlayıp, ellerinden geldiği şekilde misafir etmek istediklerini söyledi. Kubilay Babacan, Anadolu takımları arasındaki dayanışmanın öncüsü olarak Kayserispor ve Trabzonspor\'u örnek gösterdi. Babacan \'\'Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale üyesiyim. Buradan Trabzonspor taraftarlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Yarın oynanacak olan  müsabaka için erken gelenler ve kalacak yerleri olmayanlar varsa onları evlerimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Biz oraya gittiğimizde onlar bizi nasıl ağırladıysa bizde onları aynı güzellikte ağırlamak istiyoruz. Maç günü erken gelenler olursa onları ağırlamak ve şehrimizi gezdirmek isteriz. Yarın iki kardeş takım karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım taraftarları bilsinler ki Kayseri bir deplasman değil, onların evleridir. Biz müsabaka öncesi Trabzon’dan gelen taraftarları karşılayıp kahvaltıya götüreceğiz. Ardından kol kola girip beraber stadyuma geçeceğiz. Bu gergin futbol ortamında tüm Türkiye’ye güzel bir dostluk örneği göstermek istiyoruz.” dedi.

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