Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Özgür Yankaya (x), Baki Tuncay Akın (xx), Erdinç Sezertam (xx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xx)- Lopes (xx), Kana Bıyık (xxx), Sapunaru (xx), Atila (xx), Şamil (xx), (Dk.74 Espinoza x) Badji (xxx), Deniz Türüç (xxx), Boldrin (xx) (Dk.59 Asamoah Gyan xx)Mendes (xx), Umut Bulut (xx) (Dk.81 Güray)

TRABZONSPOR: Onur(xx)- Pereira (xx), Durica (xx), Uğur Demirok (xx), Mustafa Akbaş (xx) (Dk.65 Mas x), Bero (xx), Okay (xx), Onazi (x), (Dk.40 Sosa xx) ,Yusuf Yazıcı (xx), Castillo (xxx) (Dk.79 Abdülkadir x) N\'Doye (xx)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Sapunaru (Kayserispor), N\'Doye, Bero, Okay (Trabzonspor)

Kayserispor kendi sahasında Trabzonspor ile berabere kaldı. Dostça başlayan karşılaşma dostça bitti: 0-0. Sarı kırmızılılar böylece ligin 11\'inci haftasında puanını 19\'a, konuk ekip ise 13\'e çıkardı. Maçtan önce Kayserisporlu taraftarlar son 8 Güneydoğu şehidi için tribünlere dev bir \'\'Bir Hilal uğruna Ya rab, Ne güneşler batıyor\'\' pankartı astı. Kayserisporlu futbolcular ısınmaya üstlerinde \'\'Organ bağışı hayat kurtarır\'\' ve \'\'Erciyes Organ Nakli Vakfı\'\' yazılı tişörtlerle ve daha sonrada seremoniye lösemili çocuklarla çıktılar. Kayserili ve Trabzonsporlu futbolseverler karşılaşmanın oynandığı Kadir Has Stadı\'na birlikte kol kola geldi. Bu arada Kayseri Kapalı Kale taraftar grubu Trabzon\'dan gelen sporseverleri bir at çiftliğinde sabah kahvaltısında ağırladı. Statta maç öncesi Trabzonsporlu taraftarların \'\'Kayseri sen bizim kardeşimizsin\'\' tezahüratına Kayserili sporseverler alkışlarla \'\'Hoşgeldiniz\'\' diye bağırarak, karşılık verdi. Kayserili futbolseverler, Trabzonsporlu futbolcuların isimleri sayılırken de bordo mavili oyuncuları alkışladı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir de stat hoparlöründen Trabzonlu taraftara \'\'Hoşgeldiniz, Centilmence bir maç olsun\'\' diye seslendi. Bu arada, stat hoparlöründe maç öncesi Trabzonspor marşı çalındı. Her iki takım tribünleri maç öncesi birlikte selamladı. Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de izledi.

1\'inci dakika dolarken, Şamil\'in ceza alanı dışından şutu kaleci Onur\'da kaldı.

13\'üncü dakikada Umut Bulut ceza alanında kaleye dönemedi ve topu Trabzonlu oyuncular kornere attı.

16\'ncı dakikada Deniz Türüç, sağdan Trabzonspor ceza alanına girdi. Önüne çıkan oyuncuları çalımladı. Yaptığı ortaya sarı kırmızılı oyuncular dokunamadı.

25\'inci dakikada Deniz Türüç-Mendes paslaşmasında Mendes Trabzonspor ceza alanına girdi. Topu ayağından açınca meşin yuvarlağa kaleci Onur sahip oldu.

37\'nci dakikada Yusuf Yazıcı\'nın ara pasıyla hareketlenen Castillo, Kayserispor cezaalanına girdiği anda dengesini kaybedip yere düşünce son vuruşu yapamadı. İlk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

53\'üncü dakikada Atila\'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Onur tek hamlede yakaladı. 59\'uncu dakikada Gyan\'ın pasını yakalayan Umut Bulut topu boş kaleye vuramadı.

62\'nci dakikada önce Mendes\'in sonra Şamil\'in şutları Trabzonspor defansından döndü.

75\'inci dakikada Gyann sert şutu kalenin yanından auta gitti.

78\'inci dakikada Lopes cezaalanında topu önünde buldu. Meşin yuvarlağa vurmakta gecikince, kaleci Onur topu yakaladı ve ev sahibi takım mutlak bir golden oldu.

Maçın kalan dakikalarında Kayserispor\'un baskısı ve atakları golle sonuçlanmayınca, karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0.

