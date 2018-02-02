Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya 1 maç ceza

İSTANBUL,(DHA)

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 1 maç ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada; \"Kayserispor Kulübü Teknik Sorumlusu Marıusı Nınel Sumudıca\'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir\" denildi.