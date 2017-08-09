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Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: Galatasaray maçına komandolar gibi çıkıp onları öldüreceğiz

"Eğer bunu yaparsak gerçekten çok iyi olacak"

09 Ağustos 2017 18:33

Süper Lig’de 2017-18 sezonunda ilk maçını Galatasaray’la oynayacak olan Kayserispor’un teknik direktörü Marius Sumudica, “Maça komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp geri geleceğiz” dedi.

46 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, “Sahadaha oynamayacak olan oyuncu benimle birlikte yedek kulübesinde bile oturamaz. Bu yüzden 25 futbolcum var” diye konuştu

Sumudica’nın pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle:

“Benim sihirli değneğim yok. Mourinho ya da Guardiola değilim, ben sadece Sumudica’yım. Aşağı yukarı takımı kafamda kurdum. 8 sporcu aklımda, hazır. Galatasaray maçı zor olacak. Biz oraya kazanmak için gideceğiz.

"Komandolar gibi çıkıp; öldürüp geri geleceğiz"

Ben oraya gidip futbolumuzu oynamak istiyorum. Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Belki bizden on kat bütçe ile transferler yaptılar. Deyim yerindeyse Kayserispor oraya komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek. Eğer bunu yaparsak gerçekten iyi olacak.

"Benim için yıldız futbolcu fark etmez"

Şunun garantisini verebilirim; sahaya çıkacak futbolcu benim gibi canını dişine takarak oynayacak. Sahada oynamayacak olan futbolcu benimle birlikte yedek kulübesinde bile oturamaz. Bu yüzden 25 futbolcum var. Benim için yıldız futbolcu fark etmez. Kim çok çalışır, hak ederse o oynayacak."

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