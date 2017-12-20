Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: "Başkana istediği zaman 5 yıllık daha imza atabileceğimi belirttim"

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendisiyle ilgili sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı ve Katar\'daki bir takıma gideceği yolundaki iddialara yanıt verdi. Sumudica, \"Halen görev yaptığım ve 2 yıllık kontratımı başarıyla tamamlamayı düşündüğüm kulübümden herhangi bir memnuniyetsizliğim yok. Kayserispor isterse 5 yıllık daha imza atabileceğimi belirtmiş bulunmaktayım. En azından kontrat süresi dolmadan takımımı yarı yolda bırakacak bir kişi değilim\'\' dedi.

Çıkan söylenti ve iddiaların kendisini de rahatsız ettiğini belirten Sumidica, Kayserispor\'un resmi internet sitesi üzerinden şu açıklamaları yaptı: \"Son günlerde çeşitli yayın organlarında benim Türkiye veya diğer ülke futbol takımlarından teknik direktör olarak teklif aldığım ve bir müddet sonra da konunun netleşeceği gibi haberler çıkmaktadır. Görevlerini profesyonel olarak sürdüren, takımlarıyla yaptıkları sözleşmenin süre ve diğer şartlarına göre çalışan futbolcu, teknik direktör gibi şahıslar başarılı oldukları veya diğer gerekçelerle yeni tekliflerin gelmesi doğaldır. Ancak; şahsımla ilgili daha önce yapılmış bir teklifin veya tekliflerin, son maçlardaki aldığımız başarılı sonuçlarla birlikte zirveye yaklaştığımız şu günlerde tekrar gündeme gelmesi tamamen benim dışımdadır ve biraz da hafta sonu oynayacağımız Malatyaspor ve sonraki maçımız Antalyaspor müsabakaları öncesi konsantrasyonumuzun düşürülmesine yönelik faaliyetlerdir diye düşünüyorum.\'\'

\"DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN\"

\"Benim, Kayserispor\'la 2 yıllık kontratım mevcuttur. Memnuniyet olmadığı takdirde kulübümün beni göndermesi veya benim kulüpten ayrılmam için tazminat maddeleri de bulunmaktadır. Halen görev yaptığım ve 2 yıllık kontratımı başarıyla tamamlamayı düşündüğüm kulübümden herhangi bir memnuniyetsizliğim olmadığı gibi yazılı olmadığı halde sayın başkana istediği zaman 5 yıllık daha imza atabileceğimi belirtmiş bulunmaktayım. En azından kontrat süresi dolmadan takımımı yarı yolda bırakacak bir kişi değilim. Başkanın tavrı, kadrosunun kalitesi, şehrin güzelliği ve büyük taraftarın ilgisiyle kendi evimizde huzurlu bir şekilde hizmet ettiğim Kayserispor\'da daha çok hedeflerim bulunmaktadır. Sayın Başkan ve takımımla birlikte kenetlenerek başarılara koştuğumuz şu günlerde anlamsız dedikodulara itibar edilmemesini rica ediyorum.\"