Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Ben tiyatrocu değilim"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Deniz Türüç ve Silviu Lung’un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edilmesine isyan etti ve kendisine tiyatrocu diyenlere tepki gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası bir günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor salonda çalıştı. Gün boyu süren kar yağışı nedeniyle salonda çalışan Kayserisporlu futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptılar. Hafif sakatlığı bulunan Lopes ve Sapunaru takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, \"Çok büyük bir takıma karşı çok zor bir maç yapacağız. Geçen senenin şampiyonu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde harika işler yapan bir takım, Türkiye’nin en iyi hocalarından biri tarafından idare ediliyor. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz var. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Şamil cezalı, Sapunaru ve Lopez’in hafif sakatlığı var ama maç saatine kadar iyileşeceklerdir\'\' diye konuştu.

Sarı kırmızılı iki oyuncunun PFDK\'ya sevk edilmesine tepki gösteren Rumen teknik direktör Sumudica, bu konuda şunları söyledi:

\'\'Maçtan sonra olaylar oldu ve birkaç sporcum PFDK’ya sevk edildi. Bunların durumunu bugün öğreneceğiz. Kimseyle ağız dalaşına girmek, savaşmak ya da kavga etmek istemiyorum ama bu durumu anlamıyorum. PFDK’ya olmadık isimler verilmiş. Verilecek karardan sonra kadromuzu oluşturmak için çalışacağız. Maçtan sonra söylediğim gibi; eğer rakibimiz, biz taraftarımızla sevinirken soyunma odasına gitseydi olay olmayacaktı. Yoksa benimde elim ayağım var. Bende kavga edebilirdim ama etmedim. Ben basından bazı şeyler duyuyorum. Tiyatro yaptığımı söyleyenler var. Abarttığımı söyleyenler var. Ben bunları kabul etmiyorum. Ben buraya tiyatro yapmaya gelmedim. 10 sene önceki videolara baksınlar ben hep böyleyim. Tiyatro yapıyor demeleri beni üzüyor. Beni tanımak isteyen buyursun gelsin\" diye konuştu.

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