Kayserispor taraftarları kütüphane için seferber oldu

Cafer ZENGİN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR taraftar grubu \'Kapalı Kale\', örnek bir projeye imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar “Her çocuk bir umuttur” sloganı ile üyelerinin görev yaptığı Kilis Atatürk Ortaokulu\'na kütüphane için 3 bin adet hikaye, roman ve test kitabının yanı sıra okul takımına da malzeme yardımı için seferber oldu.

Kayserispor\'un taraftar grubu olan Kapalı Kale, Kilis Atatürk Ortaokulu\'na kütüphane kurdu. “Her çocuk bir umuttur” sloganı ile zaman zaman bu yönde sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden tribün lideri Ahmet Dirgenali, “Kilis Atatürk Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Kapalı Kale grubumuz üyesi bir arkadaşımız bize görev yaptığı okulda kütüphane eksikliğinin olduğunu ayrıca okul takımının top ve ayrım formasının eksik olduğunu bildirdi. Bizde arkadaşlarımızla bir kampanya başlatarak, toplam 3 bin adet hikaye, roman, test kitabıyla, kütüphane kurmada yardımcı malzemeler temin ettik. Bunun yanında 30 adet top, 30 adet ayrım forması da gönderdik. Kampanyamız 20 gün kadar sürdü. Bu tür kampanyaları Kayseri’nin ilçelerindeki okullara da yapacağız. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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