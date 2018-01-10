Kayserispor taraftarından örnek davranış

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor taraftar grubu \'Kapalı Kale\' gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Halep\'e atkı ve bere yollayan ardından Kilis ve Kayseri\'deki bazı okullara da kırtasiye yardımında bulunarak kütüphane kuran Kayserispor taraftarlarının son adresi ise Yüreğil İlköğretim Okulu oldu.

“Her çocuk bir umuttur” sloganı ile sosyal sorumluluk projesine başladıklarını belirten \'Kapalı Kale\' tribün lideri Ahmet Dirgenali, \"Kayserisporlu bir nesil için yola çıktık ve küçük yaştaki çocuklara Kayserispor ruhunu yansıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda da ihtiyaç sahibi okullarımıza hem destek oluyor hem de Kayserispor sevdasını aktarmış oluyoruz’’ diye konuştu.

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