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Spor

Kayserispor taraftarından Ankara'ya çıkarma

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) Kayserispor taraftarı, yarın Ankara'da oynanacak deplasman maçı için otobüs, minibüs ve özel araçlarla başkente gitmeye hazırlanıyor

03 Kasım 2018 12:43

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

Kayserispor taraftarı, yarın Ankara\'da oynanacak deplasman maçı için otobüs, minibüs ve özel araçlarla başkente gitmeye hazırlanıyor.
\'\'Başkentte buluşalım, puanımıza kavuşalım\'\' sloganı ile Kayserili sporseverler gece yarısından itibaren kafileler halinde takımlarına destek için yola çıkacak. Kayseri\'nin yanı sıra İstanbul\'daki taraftar dernekleri de  Ankara\'ya araç kaldırırken, Ankara\'daki Kayserililerle birlikte yaklaşık 3 bin sarı kırmızılı futbolseverin Ankaragücü maçında  takımlarına destek olması bekleniyor.
Öte yandan, Ankaragücü maçında  cezası biten Rotman, sakatlığı geçen Şamil Çinaz\'ın maç kadrosunda yer alması beklenirken, sakatlığı nükseden Deniz Türüç ise kadroya alınmadı.
 

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