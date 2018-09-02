Kayserispor taraftarı sabaha kadar uyumadı

KAYSERİ, (DHA)



Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Kayseri\'de bayram sevinci yaşandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar kent merkezinde otomobilleriyle korna çalarak şehir turu attı.

Kapalı Kale taraftar grubu ise saat 01.00\'de Kayseri-Erkilet Havaalanı\'na dönen takımı meşalelerle karşıladı. Kayserispor\'un Süper Lig\'in 4. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup etmesiyle birlikte yenilmezliğini sürdürmesi de ayrı bir sevinç oluşturdu.

Kayserispor kafilesini meşale ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, Sarı-Kırmızılı takımın otobüsüne gece yarısı olmasına karşın Karpuzatan Tesisleri\'ne kadar eşlik etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçtan önce, bu deplasmandan galibiyetle ayrılacakları mesajı verdiklerini, oyuncularının gösterdiği performansa ve taraftarın desteğine de teşekkür etti.

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