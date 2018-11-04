Kayserispor taraftarı Anıtkabir'de

Şeyda AŞATIR / KAYSERİ,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü maçı için başkente giden Kayserispor taraftarı, Ankara’ya ayak basar basmaz Anıtkabir’e gitti. Taraftarlar Anıtkabir’de ‘Andımız’ı okudu.

Kayserispor taraftarı, Süper Lig\'in 11\'inci haftası kapsamında oynanacak Ankaragücü-Kayserispor maçı için Ankara’ya gitti. Otobüsler ile başkente ulaşan taraftarlar ayaklarının tozu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’e gitti. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, Anıtkabir’de yüzlerce taraftar ile çektirdiği fotoğrafı “Büyük Kayserispor taraftarımız ile Ata’nın huzurunda” notu ile sosyal medyadan paylaştı.

Öte yandan Kayserispor’un Anıtkabir’de ‘Andımız’ı okuduğu görüntüler de sosyal medyadan çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

(FOTOĞRAFLI)