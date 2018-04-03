Kayserispor, Sumudica ile sözleşme yeniledi

KAYSERİ / DHA

Kayserispor Yönetimi, teknik direktör Marius Sumudica\'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kulüp başkanı Erol Bedir, kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

\"Pazartesi günü oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrası basın açıklamasında \"Kayserispor\'dan ayrılabilirim\" şeklinde açıklama yapan Teknik Direktörümüz Marius Sumudica ve oyuncu grubuyla çeşitli toplantılar yapılmış ve bundan sonraki süreçte başarı adına teknik direktörümüze tam destek vermek bir yana, mevcut kontratına ilaveten 2 yıl daha sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin Kayserispor\'umuza ve teknik direktörümüz Marius Sumudica\'ya hayırlı olması dileğiyle.\"

FOTOĞRAFLI