T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor santrafor arıyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR transferin biteceği 8 Eylül'e kadar, bir forvet oyuncusu ile kadrosunu takviye edecek

04 Eylül 2017 13:18

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR transferin biteceği 8 Eylül\'e kadar, bir forvet oyuncusu ile kadrosunu takviye edecek.
Wellinton\'un sorunlu biçimde tek taraflı fesih yaparak ayrılmasının ardından sarı kırmızılı ekibin forvet hattında Asamoah Gyan ile Umut Bulut\'un kalması üzerine Kayserisporlu yöneticiler, teknik direktör Marius Sumudica\'nın da görüşünü alıp, önceliği yabancı olmak üzere bir santrafor almak için kolları sıvadı.
Kulüp Başkanı Erol Bedir, şu anda sarı kırmızılı yöneticilerin 3 ayrı ülkede belirlenen forvet adaylarıyla görüşme yaptıklarını belirtti. Bedir, \'\' Portekiz\'in Brada takımından Nikola Stoilijkoviç\'de başta olmak üzere, yönetici arkadaşlarımız 4-5 fornvet oyuncusuyla temas halinde. 8 Eylül\'e kadar bir santrafor alacağız\'\' dedi.
Öte yandan, Kayserispor\'un yerli forvet oyuncuları arasında Beşiktaş\'tan Mustafa Pektemek\'in de bulunduğu, bu konuda siyah beyazlı kulüpten haber bekledikleri de ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİ DHA KAYSERİSPOREylülWellintonAsamoah GyanUmut BulutKayserisporluMarius SumudicaKulüp Başkanı Erol BedirBedirPortekiz BradaNikola StoilijkoviçKayserisporBeşiktaş Mustafa Pektemek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24