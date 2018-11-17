Kayserispor özel maçta U-21 takımını 3-1 yendi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) -

Kayserispor, lige verilen arada U-21 takımı ile yaptığı hazırlık maçını Varela (2) ve Umut\'un golleriyle 3-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig\'e UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle verilen arada Sarı - Kırmızılılar, Kadir Has Tesisleri\'nde bulunan antrenman sahasında U-21 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Özel müsabakanın bir bölümünü Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı, Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kulüp başkanı Erol Bedir\'le birlikte izledi. Kayserispor\'un gollerini Varela ve Umut kaydederken, U-21 takımının tek golünü Oktay attı. Yarın dinlenecek olan Kayserisporlu futbolcular, ligin 13\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.

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