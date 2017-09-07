Kayserispor, Nikola Stojiljkovic’le 1 yıllık sözleşme imzaladı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR, Portekiz’in Sporting Braga takımında forma giyen 25 yaşındaki santrafor Nikola Stojiljkovic’le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılıların transferin son günlerinde renklerine kattığı Sırp oyuncu, Kayseri’ye gelerek, sarı kırmızılı takımın Karpuzatan tesislerinde önce mukavele imzaladı sonra da antrenmana çıktı. Performans ve fiziksel açıdan hazır durumda bulunduğu belirtilen, 4 kez Sırp milli takımı formasını giyen oyuncuyla ilgili olarak kulüp başkanı Erol Bedir, \"Kayserispor, Sporting Braga takımından 1992 doğumlu Nikola Stojiljkovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem oyuncumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.

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