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Spor

Kayserispor, milli arada Osmanlıspor'la özel maç yapacak

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) Kayserispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada cumartesi günü saat 17

05 Eylül 2018 13:05

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

Kayserispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada cumartesi günü saat 17.00\'de TFF 1\'inci Lig takımlarından Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Fenerbahçe maçı sonrası bugün Kayserispor Tesisleri\'nde bir araya gelmeleri beklenen sarı-kırmızılılar, cumartesi günü saat 17.00\'de Atatürk Spor Sitesi dış sahada seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği hazırlık maçında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor\'da sakatlığı süren Sakıb Aytaç, milli maçlar nedeniyle Romanya\'ya giden kaleci Silviu Lung ve Cristian Sapunaru ile Slovenya Milli Takımı\'na giden orta saha oyuncusu Rajko Rotman kadroda bulunmayacak. Ertuğrul Sağlam\'ın Osmanlıspor maçında 11\'de fazla şans bulamayan oyunculara da yer vermesi bekleniyor. Bu özel maçtan sonra Kayserispor\'da Göztepe maçının hazırlıkları tam gaz devam edecek.

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