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Spor

Kayserispor maçında fenalaşan 2 Trabzonspor taraftarı hastaneye kaldırıldı

Trabzonpor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor’u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı

26 Şubat 2022 07:22

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup eden Trabzonspor’da uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışı öncesi fenalaşan 2 taraftar hastaneye kaldırıldı.

Trabzonpor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor’u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

İkinci yarısında büyük heyecanın yaşandığı maçın son anlarında Trabzonspor penaltı atışı kazandı.

Bu sırada tribünlerde bordo-mavili 2 taraftar fenalaştı. Saha kenarına indirilen taraftarlar, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIKLAYIN - Maç sonucu | Trabzonspor 3 - 2 Kayserispor

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