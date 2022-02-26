Kayserispor maçında fenalaşan 2 Trabzonspor taraftarı hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup eden Trabzonspor’da uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışı öncesi fenalaşan 2 taraftar hastaneye kaldırıldı.
Trabzonpor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor’u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı.
İkinci yarısında büyük heyecanın yaşandığı maçın son anlarında Trabzonspor penaltı atışı kazandı.
Bu sırada tribünlerde bordo-mavili 2 taraftar fenalaştı. Saha kenarına indirilen taraftarlar, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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