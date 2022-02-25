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Maç sonucu | Trabzonspor 3 - 2 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig ’in 27. hafta mücadelesinde, lider durumda bulunan Trabzonspor, 9. sırada yer alan Kayserispor ile karşı karşıya geliyor

25 Şubat 2022 19:59

Spor Toto Süper Lig ’in 27. hafta mücadelesinde, lider Trabzonspor, 9. sırada yer alan Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada Kayserispor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda bulduğu gollerle Trabzonspor 3-2 kazandı.

Kayserispor 24 ve 45. dakikada attığı gollerle Trabzonspor önünde deplasmanda 2-0'lık avantaj yakaladı. İkinci yarıya hızlı başlayan "fırtına" 49'da Edin Visca'yla farkı 1'e indirdi. 59'da Djaniny skoru eşitlemeyi başardı.
 
90+7'de penaltıdan attığı golle Nwakaeme, skoru belirledi ve Trabzonspor 3-2 maçı kazandı. Bu skorla lider, 66'ya yükseltirken, Kayserispor ise 38 puanda kaldı
 

Maçtan önemli anlar

19. dakikada Kayserispor topu ağlara gönderdi ama Tarık Ongun'un ofsayt bayrağı havada.

24. dakikada Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Ahmetcan'ı geçen top Gavranovic'in önünde kaldı. Gavranovic'in kale önünde yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

31. dakikada Thiam'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top, Uğurcan'da kaldı.

37. dakikada Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gavranovic vuruşunu yapamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

45. Thiam, skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Onur sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

49. dakikada Edin Visca farkı 1'e indiren golü kaydetti. Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Djaniny içeri sokulurken pasını sağ tarafa doğru çıkardı. Bu sırada araya girmek isteyen Thiam'ın ayağında seken top penaltı noktasının gerisinde bomboş kalan Visca sol ayağıyla yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

51. dakikada Gavranovic sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top, Uğurcan'da kaldı.
 
54. dakikada Bruno Peres'in şutu direkten döndü.
 
59. dakikada Djaniny, Trabzonspor'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Nwakaeme ceza yayı üstünden pasını aktardı. Sol çaprazdan içeri sokulan Djaniny'nin sert şutunda top ağlara gitti.
 
63. dakikada Visca'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir kaleyi yokladı. Top direkten geri döndü.
 
71. dakikada Carlos Mane, Cardoso'nun yerine oyuna girdi.
 
72. dakikada Carole yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı. Campanharo, Gavranovic'in yerine oyuna girdi.
 
74. dakikada Bruno Peres'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Cornelius'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
 
81. dakikada Siopis yerini Berat Özdemir'e bıraktı. Koita ise Abdülkadir Ömür yerine oyuna girdi.
 
Karşılaşmanın sonunda en az 5 dakikalık uzatma eklendi.
 
93. dakikada Abdülkadir Parmak ceza yayı üzerinden kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.
 
95. dakikada Hosseini'nin ceza sahasında topa elle müdahale etmesi nedeniyle hakem VAR'a gitti ve Trabzonspor'a lehine penaltı kararı verdi.
 
97. dakikada Nwakaeme, Trabzonspor'u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
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