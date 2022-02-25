Maç sonucu | Trabzonspor 3 - 2 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig ’in 27. hafta mücadelesinde, lider Trabzonspor, 9. sırada yer alan Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada Kayserispor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda bulduğu gollerle Trabzonspor 3-2 kazandı.

Kayserispor 24 ve 45. dakikada attığı gollerle Trabzonspor önünde deplasmanda 2-0'lık avantaj yakaladı. İkinci yarıya hızlı başlayan "fırtına" 49'da Edin Visca'yla farkı 1'e indirdi. 59'da Djaniny skoru eşitlemeyi başardı.

90+7'de penaltıdan attığı golle Nwakaeme, skoru belirledi ve Trabzonspor 3-2 maçı kazandı. Bu skorla lider, 66'ya yükseltirken, Kayserispor ise 38 puanda kaldı

Maçtan önemli anlar

19. dakikada Kayserispor topu ağlara gönderdi ama Tarık Ongun'un ofsayt bayrağı havada.

24. dakikada Gavranovic, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Ahmetcan'ı geçen top Gavranovic'in önünde kaldı. Gavranovic'in kale önünde yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

31. dakikada Thiam'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top, Uğurcan'da kaldı.

37. dakikada Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gavranovic vuruşunu yapamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

45. Thiam, skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Onur sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

49. dakikada Edin Visca farkı 1'e indiren golü kaydetti. Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Djaniny içeri sokulurken pasını sağ tarafa doğru çıkardı. Bu sırada araya girmek isteyen Thiam'ın ayağında seken top penaltı noktasının gerisinde bomboş kalan Visca sol ayağıyla yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.