Kayserispor-Kardemir Karabükspor maçının ardından

Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Kayserispor sahasında Kardemir Karabükspor\'u 3-2 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ifade eden Kaysersipor Antrenörü Hakan Ertürk, \"Yüzde 68 topa sahip olma yüzdesiyle oynadık. 3 puan aldık. Bizim hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Tekrar bir seri yakalamamız lazım. Bu maçı da serinin başı olarak görüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyor, Karabükspor\'a geçmiş olsun diliyorum\" dedi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKGÖZ: \"OYUNCULAR İLK KEZ MAĞLUP OLDUKLARINDA TEPKİ GÖSTERDİLER\"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise, \"Takımımızın fiziksel durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bununla ilgili maça iyi başladık ve oyuncularımız öne de geçtiler. İkinci yarının başında yediğimiz penaltı golü ve hemen arkasından gelen golden sonra ister istemez biraz oyundan düştüler ama ilk kez oyuncularımız mağlup olduğu zamanda tepki gösterdiler. Bunu daha önceki maçlarda yapamıyorduk. İyiye doğru gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadeleler gösterip, gelecek senenin hazırlığını yapacağız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayserispor antrenörü Hakan Ertürk\'ün açıklamaları

-Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz\'ün açıklamaları