Kayserispor kalecisi Cenk Gönen: Bu galibiyeti Kiev'de bulunan abime ve yengeme armağan ediyorum

Beşiktaş'ı eleyerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Kayserispor'da Cenk Gönen, maç sonu yaptığı açıklamada galibiyeti "Kiev'de bulunan abisine ve yengesine armağan ettiğini söyledi.

Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Cenk Gönen'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"İnönü Stadı'nda çok güzel anılarım vardı. Bir yenisini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam. Çok oynama şansı bulamıyorum. Uzun süredir oynayamamıştım. Antrenmanlarda disiplinli çalışıyorum. Güzel bir galibiyet aldık, umarım yarı finalde de Trabzonspor'u eler ve finalde de kupayı kazanırız. Bu galibiyeti Kiev'de bulunan abime ve yengeme armağan ediyorum"