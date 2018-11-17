Kayserispor için seferberlik

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) -

Kayserispor Kulübü\'nün içinde bulunduğu mali krizden kurtulması için dün yapılan zirveye yoğun siyasi trafik nedeniyle katılamayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bugün sarı kırmızılı kulübü ziyaret ederek, başkan Erol Bedir ile görüştü.

Özhaseki, sarı kırmızılı takımın U-21 ekibiyle yaptığı özel maçı da bir süre izledikten sonra, \'\'Kayserispor bu kentin ve Anadolu\'nun önemli markasıdır. El birliğiyle sahip çıkacağız\'\' dedi.

Develi ilçesindeki etkinliklerin ardından Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü\'ne sürpriz bir ziyarette bulundu. Özhaseki\'yi, Kadir Has Karpuzatan Tesisleri\'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kulüp başkanı Erol Bedir ve yöneticiler karşıladı. Kayserispor\'un özel maç yaptığı sahaya geçen Özhaseki, burada teknik direktör Ertuğrul Sağlam\'a \'\'Siz son derece başarılı ve özverili bir futbol adamısınız. Kayseri\'yi iyi biliyorsunuz. Takımı düzlüğe çıkaracağınıza inancım sonsuz\'\' şeklinde konuştu.

Daha sonra başkan Bedir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ile Özhaseki özel bir görüşme yaptı. Kayseri\'de 21 yıl belediye ve 2 dönem de Kayserispor kulüp başkanlığı yapan Mehmet Özhaseki, \'\'Kayserispor bu kentin, Orta Anadolu\'nun marka değeridir. Kayseri ticarette, sanayide, ekonomide nasıl başarılıysa, bu başarıyı Kayserispor içinde göstermelidir. Şehrin tüm dinamiklerini, hayırseverlikte öncü olmuş insanlarımızı Kayserispor\'a yardıma çağırıyorum. El birliğiyle seferber olup, sorunu çözmeliyiz\'\' diye konuştu.

MUSTAFA ÇELİK: \"BÜYÜKŞEHİR VE BELEDİYELERDEN DESTEK GELECEK\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de dün yapılan zirveyi değerlendirerek, \'\'Bu şehrin marka değerini yükseltecek en önemli ürün de Kayserispor. Bu anlamda Kayserispor\'a her kesimin katkılarını bekliyoruz. Bu toplantıda ne kararlar alırsak belediyeler olarak kanunların verdiği sınırlar çerçevesinde biz de bugüne kadar olduğumuz gibi yine takımımızın yanında oluruz\'\' açıklamasında bulundu.

EROL BEDİR: \"KALICI ÇÖZÜMLER BEKLİYORUZ\"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in sarı kırmızılı kulübe yaptığı ziyarete teşekkür etti. Bedir, \'\'Olağanüstü genel kurulumuzda alınan tavsiye kararı üzerine; siyasi parti farkı gözetmeksizin; milletvekillerimizin, büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarımızın, il başkanlarımızın, sivil toplum kuruluşları yetkililerinin, ana sponsorlarımızın ve Kayserispor\'un ilgili yöneticilerinin davet ve katılımları ile büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik\'in ev sahipliğinde toplanılmıştır. Bu toplantıda, Kayserisporumuzun bugünü, orta vadede geleceği ve uzun vadede hedefleri masaya yatırılmış ve Kayseri\'de yaşayan herkesin ortak değeri olan takımımızın acil problemlerinin nasıl çözülebileceği ve kalıcı çözümlerin neler olabileceği tartışılmış, şehrimizin dinamikleriyle birlikte, benzer diğer \'şehir takımları\'nın faaliyetleri de örnek alınıp değerlendirilmiştir. Kulübümüzce getirilen önerilerin, katılımcılar tarafından değerlendirilip, olabilirliğinin çalışılması, yeni ve farklı öneri veya tekliflerin oluşturulması için 2-3 saat süren bu ilk toplantı sonlandırılmış ve gerek bu toplantıda alınan kararlar gerekse yeni çözüm yollarının hayata geçirilmesi ve konunun takibi maksadıyla en kısa sürede yeni bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır\'\' diye konuştu.

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