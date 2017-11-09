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Spor

Kayserispor, Gazişehir Gaziantep'le oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürüyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR, milli maç nedeniyle lige ara verilen haftada TFF 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak

09 Kasım 2017 17:00

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR, milli maç nedeniyle lige ara verilen haftada TFF 1\'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak.
Milli maç nedeniyle lige verilen arada Gazişehir Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapmayı kararlaştıran Kayserispor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Üç günlük iznin ardından milli takım kampında bulunan 7 oyuncu ile sakatlığı devam eden Verala takımda yer almadı. Düz koşu ile başlayan antrenman 5’e 2 çalışması ile devam etti. Sporcular antrenmanın son kısmında yan top, pas ve şut çalışması yaptı. Yarın yapacağı antrenman ile çalışmasını tamamlayacak olan Kayserispor Cumartesi günü saat 14.00’de Kadir Has Stadyumunda Gazişehir Gaziantep Futbol takımıyla hazırlık maçı yapacak.

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