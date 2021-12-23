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Spor

Kayserispor'da Manuel Fernandes'in sözleşmesi feshedildi

23 Aralık 2021 16:27

Kayserispor'da  disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, alacaklarından vazgeçerek sözleşmesini feshetti.

Sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılılar'la kontratı bulunan yıldız futbolcuyla uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı. 35 yaşındaki futbolcunun geçmiş dönem alacaklarına karşılık kontratını feshettiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'dan bonservisini alan tecrübeli oyuncunun, Kayseri'den ayrıldığı ve ülkesi Portekiz'e döndüğü kaydedildi. 

Hatırlanacağı üzere Fernandes 2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giymiş ve Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.

 

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