Kayserispor'da Manuel Fernandes'in sözleşmesi feshedildi

Kayserispor'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Manuel Fernandes, alacaklarından vazgeçerek sözleşmesini feshetti.
Sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılılar'la kontratı bulunan yıldız futbolcuyla uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı. 35 yaşındaki futbolcunun geçmiş dönem alacaklarına karşılık kontratını feshettiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'dan bonservisini alan tecrübeli oyuncunun, Kayseri'den ayrıldığı ve ülkesi Portekiz'e döndüğü kaydedildi.
Hatırlanacağı üzere Fernandes 2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giymiş ve Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.