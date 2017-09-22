Kayserispor çıkışını sürdürme peşinde

Oktay ENSARİ / KAYSERİ(DHA)- SON haftalarda üst üste yakaladığı galibiyetlerle çıkış sürecesine giren Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını yeni atlatan Varela, bu maçta riske edilmeyecek. Kulüp Başkanı Erol Bedir, ’’ Kasımpaşa oturmuş ve güçlü bir takım. Biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Zor bir maç olacak’’ dedi.

Sarı kırmızılı kafilenin yarın tarifeli uçakla İstanbul’a hareket edeceğini söyleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni teknik kadro ve yeni oyuncularla olan uyum sorununu sezonu erken açarak 3 ayrı kampla atlattıklarını söyledi.

Bedir, ‘’Sezonu erken açmanın ve geniş bir kadroya sahip olmamazın faydalarını şimdi görüyoruz. Süper ligde bu sezon birbirinden güçlü takımlar var. Örneğin deplasmanda oynayacağız Kasımpaşa’da bunlardan birisi. Galatasaray’a yenildiler ama oturmuş ve devamlılığı olan bir takıma sahipler. Bize gelince haftalardır süregelen tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz. Varela’nın sakatlığı geçti ama riske etmek istemiyoruz. Şu anda ciddi bir noksanımız yok. Güzel bir karşılaşma olacağını umuyorum’’ diye konuştu.



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