T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor çıkışını sürdürme peşinde

Oktay ENSARİ / KAYSERİ(DHA)- SON haftalarda üst üste yakaladığı galibiyetlerle çıkış sürecesine giren Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor

22 Eylül 2017 14:50

Oktay ENSARİ / KAYSERİ(DHA)- SON haftalarda üst üste yakaladığı galibiyetlerle çıkış sürecesine giren Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını yeni atlatan Varela, bu maçta riske edilmeyecek. Kulüp Başkanı Erol Bedir, ’’ Kasımpaşa oturmuş ve güçlü bir takım. Biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Zor bir maç olacak’’ dedi.
Sarı kırmızılı kafilenin yarın tarifeli uçakla İstanbul’a hareket edeceğini söyleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni teknik kadro ve yeni oyuncularla olan uyum sorununu sezonu erken açarak 3 ayrı kampla atlattıklarını söyledi.

Bedir, ‘’Sezonu erken açmanın ve geniş bir kadroya sahip olmamazın faydalarını şimdi görüyoruz. Süper ligde bu sezon birbirinden güçlü takımlar var. Örneğin deplasmanda oynayacağız Kasımpaşa’da bunlardan birisi. Galatasaray’a yenildiler ama oturmuş ve devamlılığı olan bir takıma sahipler. Bize gelince haftalardır süregelen tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz. Varela’nın sakatlığı geçti ama riske etmek istemiyoruz. Şu anda ciddi bir noksanımız yok. Güzel bir karşılaşma olacağını umuyorum’’ diye konuştu.


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİDHA SONKayserispor PazarKasımpaşaSarıkırmızılıVarelaKulüp Başkanı Erol BedirBizZorSarıKayserispor Başkanı Erol BedirBedirSüperKasımpaşadaGalatasarayaBizeVarelanınGüzelFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24