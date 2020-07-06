Kayserispor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve küme düşme hattından 2 puan uzaklaştı. Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Tempolu geçen ilk yarıda iki takım da rakip kalede pozisyonlar bulurken Beşiktaş'ın üst üste gelişen gol fırsatlarına kaleci Silviu Lung izin vermedi. Rumen kaleci ilk devreye damgasını vururken ilk 45 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Kayserispor ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada savunmada Rıdvan Yılmaz'ın yaptığı hatada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ta 74. dakikada beraberliği getiren isim Atiba Hutchinson oldu. Kevin Prince Boateng'in ceza sahasına gönderdiği pasta arka direkte topa uzanan Atiba skoru 1-1'e getirdi.

Karşılıklı gollerin ardından yüksek tempo sürerken Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar'ın klas frikik golüyle bir kez daha öne geçti. 86. dakikada ise Artem Kravets attığı golle skoru belirledi ve Kayserispor sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini alan Kayserispor üç puanı hanesine yazdırdı ve 31 puanla haftayı 15. sırada tamamladı. 50 puanda kalan Beşiktaş ise 5. sırada kaldı.