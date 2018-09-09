Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in oğlu Gökbörü dünya evine girdi

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in oğlu Gökbörü Bedir, Merve Gülhan Altınkaya ile dünya evine girdi. Nikah töreninde Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'i tebrik eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, \"Bu hafta Erol Bey’in haftasıdır. Kayserispor ilk önce İstanbul’da Fenerbahçe’yi yendi. Şimdi de oğlunun düğününü yapıyor\" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'in oğlu Gökbörü Bedir, Merve Gülhan Altınkaya ise dünya evine girdi. Çiftin düğün merasimine, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları, Kayserisporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünde Gökbörü Bedir ile Merve Gülhan Altınkaya\'nın nikah şahitliklerini Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Dr. Ömer Saatçi, Hacı Bedir, Yaşar Altınkaya ve Hayriye Açıkalın yaparken, çiftin nikahlarını ise Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı.

Nikah töreninde konuşan Özhaseki, çifte nasihatlerde bulunarak, Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'i tebrik etti. Özhaseki, \"Bu hafta Erol Bey’in haftasıdır. Kayserispor ilk önce İstanbul’da Fenerbahçe’yi yendi. Şimdi de oğlunun düğününü yapıyor. Bu kadar mutluluk Allah nazarlardan korusun. Hep şey galibiyete endeksli bir durum var. Evde ise her zaman beraberlik iyidir. Sizler birbirinizi sevdiğinizi belli edin. Ufak tefek de olsa birbirinize hediyeler alın. İkinizin de birbirinizin üzerinde gözünüzün olduğunu her alanda hissedin. Allah sizleri mesut etsin\" diye konuştu.

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