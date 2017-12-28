Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Kayserispor toplama kampı değil"

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, ikinci yarıda 25 puan daha toplayıp, ligi ilk 5 içinde bitirmek istediklerini söyledi.

Sarı kırmızılı takımın borcunun 100 milyon TL civarında olduğunu belirten Bedir, \'\'3 puan alınca, eski alacaklılar icra yoluyla kapımıza dayanıyor. 4-5 yıl öncesinin borçlarının icrası geliyor\'\' dedi. Kayserispor Başkanı Bedir, ara transferde takasa kapılarının kapalı olduğunu belirterek, \'\'Burası toplama kampı değil. Paramızla oyuncu alır, parasıyla oyuncu veririz\'\' diye konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün Karpuzatan Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bir yıldır görevde olduklarını, stat, kurumsal kimlik, mali genel kurul, sosyal barış, iktisadi işletme, tesisler ve alt yapı konularında medya mensuplarını bilgilendirdi.

\"KAYSERİSPOR EN KISA SÜREDE ŞİRKETLEŞMELİDİR\"

Kayserispor\'un artık dernek statüsüyle yönetilemeyeceğinin altını çizen Bedir, \'\'Büyük bütçeli İstanbul takımlarıyla mücadele edebilmek, futbol olarak onlara başa çıkabilmek için şirketleşip, hesap verilebilir bir yapıya kavuşmamız, olmazsa olmazdır. Kayserispor\'un geleceği açısından bu şarttır. 150 milyon TL\'lik bütçeyi dernekler kanunuyla yönetemezsiniz\'\' dedi.

Başkan Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"KAYSERİSPOR 100 MİLYON TL BORÇLU\"

\'\'Yönetime geldiğimizde sıhhatli bir borç-alacak tablosuna sahip değildik. Şu anda muhasebenin ancak yüzde 80\'lik bölümüne hakim olabildik. Zira, eski alacaklardan dolayı hiç beklemediğimiz ancak 3 puan alınca, bunlar federasyondan galibiyet parası aldı diye kapımıza dayananlar oluyor. Cezalar, faizler, mahkeme masrafları, avukat ve menajer paraları derken geçmişe yönelik 131 milyon 800 TL borç bulduk. Yani banka kredileri, galibiyet paraları, tribün gelirleri ve kentin yöneticilerinin katkısıyla bu borcu,100 milyon TL\'ye kadar indirdik. Biz göreve geldikten sonra hiç bir futbolcuya, teknik adama, menajere, bakkala, markete, kulüp personeline ve güvenlikçilere şu anda beş kuruş borcumuz yok. Enkaz edebiyatı yapmıyorum ama, 47 oyuncu, 5 teknik direktör olmak üzere kulüp, eski borçlardan dolayı 60 milyon TL borçlu. Şu anda 1 oyuncu bile alacak olsak, TFF\'ye 6.5 milyon TL para yatırmamız gerekli. Küllenmiş borçların sahipleri, 4-5 yıldır alamadıkları alacaklarını bu yönetim nasıl olsa ödüyor diye bize geliyor. Yani borçlarımızı ödememiz bize ayrı bir sıkıntı getirdi\'\' diye konuştu.

\"2 OYUNCU GİDECEK, 2-3 OYUNCU ALACAĞIZ\"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ara transferde yabancı oyuncu olarak Bia\'yı, yerli oyuncu olarak da Canberk\'i kadrodan göndereceklerini, Nikola ve Asamoah konusunda ise ikinci yarıda beklentilerinin olduğunu söyledi. Teknik direktör Sumudica ile yaptıkları ilk yarı değerlendirmesi sonucu biri kanat olmak üzere bir yabancı 2 yerli oyuncu alacaklarını belirten Bedir, \'\'Antalya kampı öncesi gidecekler ve gelecekler belli olacak. Yılbaşından sonra alacağımız oyuncuları kamuoyuna açıklayacağız. Hem lig hem de kupada başarılı ve iddialı olabilmek için hedeflerimizi belirledik, ikinci yarıda 25 puan hedefliyoruz. Bu puanı alırsak, kendimizi ilk beşin içinde ve Avrupa kupalarında buluruz\'\' dedi.

\"KAYSERİSPOR TOPLAMA KAMPI DEĞİL\"

Sarı kırmızılı takımda yer alan oyunculara gelen transfer tekliflerine kapılarının kapalı olmadığını belirten Bedir, Badji ile Kucher\'in sözleşmelerini uzatacaklarını söyledi. Bedir, \'\'Kayserispor\'da oyuncuların bonservis bedelleri bellidir. Medyada bazı oyuncularımızla ilgili transfer söylentileri çıkıyor. Bunlara gülüp geçiyoruz. Ciddi bir teklif varsa, bonservis bedeli ödeniyorsa, oyuncumuzda gitmek istiyorsa kim istiyorsa satarız. Kesinlikle satmıyoruz demeyiz. Ancak şunu kesinlikle açıklıyorum, takasa kapalıyız. Kayserispor, bazı takımların kadrosunda yer vermediği, gözden çıkardığı oyuncuların gelebileceği toplama kampı değildir. İstediğimiz oyuncuyu parasıyla alır, istediğimizi parasıyla satarız\'\' diyerek sözlerini tamamladı.

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