Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya bıçaklı palalı tehdit; "Gelelim mi yine tesislere ama bu sefer farklı, ne dersiniz?"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor taraftarı olduğu iddia edilen biri tarafından bıçaklı ve palalı bir fotoğrafla tehdit edildi. Berna Gözbaşı'yı sosyal medya platformu Twitter üzerinden etiketleyen kişi, Gelelim mi yine tesislere ama bu sefer farklı, ne dersiniz?" diye yazdı.

Hüseyin isimli kişi, Gözbaşı'ya "Gidin artık. Bu takım için bir şey yapmak istiyorsanız gidin, bırakın gidin" sözlerini kullanırken Kayserispor Başkanı"Senin takımın bile yoktu ben olmasam. Kes sesini" şeklinde yanıt verdi.

Kendisine bıçaklı palalı mesaj gönderen, sonrasındaki mesajında ise Başkan Berna Gözbaşı'dan tepki gören Hüseyin isimli taraftar, bunun üzerine "Sen bu takımın gerçek sahibi taraftara 'kes sesini' diyemezsin. Sen kimsin lan yürüyen ego. Koskoca takımı ne hallere getirdin. Bir de konuşuyorsun. Yazmayayım dedim ama yazdırıyorsun 3 hafta önce seni eleştirdim diye beni polis ekipleri tarafından evimden aldırdın, nezarete attırdın savcılık mahkeme uğraştırdın ve dava adli kontrol şartıyla devam ediyor. Sen hala gerçek taraftara 'kes sesi' diyorsun sen kimsin" dedi. (İHA)