Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı'ndan cesur çıkış: Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez

Kayserispor ve Süper Lig tarihindeki ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle aldığı Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanması kararındaki ısrarına, "Futbolcular maça çıkmak istemezse nasıl ikna edeyim?Zaten bu durum insan haklarına aykırı, temas var, her şey var" diyerek tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle liglerin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

"Herkes kendi kararını verebilmeli. Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez" diyen Gözbaşı, "Bir futbol takımına bu virüs bulaşırsa ne yapacaksanız? Bundan sonra lige 17 takımla mı devam edeceksiniz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"Futbolcular maça maskeyle mi çıksın" diye soran Gözbaşı, "Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nin whatsapp grubu var, orada herkes fikrini söylüyor! Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor" diyerek tepki gösterdi.