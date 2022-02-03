Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Çok fazla cinsiyetçi saldırıya uğruyorum. Hiçbir erkek başkan kel ya da kilolu diye kimse bir şey söylemez. Benim kilom bile millete dert oluyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da kamp yapan Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, gündeme dair açıklamalar yaptı. Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'a konuşan Gözbaşı, ligden düşme korkuları olmadığını söylerken, Hikmet Karaman ve transfer çalışmalarına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Berna Gözbaşı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Düşme korkumuz yok"

“Sezon başında hedefimiz ilk 10 içinde olmaktı. Ama içimden gizlice 8 hatta 5. sırayı istemiyordum desem yalan olur. Şansızlıklar ve sakatlıklar yaşadık. Mensah sezonu kapattı. Bir de takım yeni, birbirlerine alışmaları ve o ruhun oluşması vakit alıyor. Öne geçip kaybettiğimiz puanlar oldu. Teknik ekibimiz bunlardan ders alıyordur. Ama en azından şunu söyleyeyim düşme kelimesini kullanmıyoruz. Öyle bir korkum yok!”

"Hikmet hocadan memnunuz"

“Takımın durumundan memnunum. Hikmet hocam hep düşme hattındaki takımları kurtarmaya gitmişti. Hep problemli ve zor durumda olan takımlara gitmişti. Ben bu sene istikrardan yanayım. Hikmet hocamın çalışmalarından memnunum. Ben çok heyecanlıyım, yaşarım, sevinirim, ağlarım. Öfkemi ve sevincimi takımla yaşarım. Hocam da öyle çok çalışkan. Gece gündüz kafa yoruyor. Bu yüzden hep beraber adrenalin içindeyiz. Umarım hocamla sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız.”

"Thiam’ı satmayı düşünmüyoruz"

“Biz de oynamayan ama gidip başka kulüplerde çok iyi performans sergileyen oyuncular da var. Mame Thiam Fenerbahçe ’den geldi. Orada Thiam seviyesinde çok fazla oyuncu vardı. Şu an performansından memnunuz. Afrika Kupası’na gitmeseydi, gol krallığında daha önde olabilirdi. Thiam’ın durumunu soranlar oldu ama satmayı düşünmediğimiz için görüşmedik. Anlamamak ayıp değil öğrenmemek ayıp. Belki erkek başkanlar bu kadar araştırmıyordur. Kulübü yönetmem için ne öğrenmem gerekiyorsa hepsini öğrenmeye çalışıyorum. Davalar var, dosyalar var, transfer var, futbolcularla aynı dili konuşabilmek, çok şeyi öğrenebilmeniz gerekiyor. Öğrenirken de yönetiyorum.”

"Erkek başkana kel ya da kilolu diye kimse bir şey söyleyemez"

“Ben çok yerde başkanım. STK’larda da başkanım. Benim Allah herhalde kaderime birçok konuda ilk olmamı yazdı. Kayseri gibi muhafazakâr bir şehirde sanayide kendi kendine var olabilmeyi gösterdim. Kayseri Sanayi Odası’nın ilk kadın meclis üyesiyim. Tarihe geçme şeylerim çoktur. Başkanlığı seviyor muyum? Başkanlığı seviyorum. Başkanlığın konforunu yaşama keyfim hiç olmadı. Arkama yaslanıp hiç maç izlemedim. İlk kadın başkansın, kimse alışkın değil. Tepki de görüyorsun. Çok fazla cinsiyetçi saldırıya uğruyorum. Hiçbir erkek başkan kel ya da kilolu diye kimse bir şey söylemez. Benim kilom bile millete dert oluyor. Uğraşmıyorum, alışacaklar diyorum ama tarihe bir şekilde geçtim ve bunu da iyi bir yerde sonlandırmak istiyorum. Bütün kadınlar benden bir şey bekliyor. Ben bunu başaramazsam Türkiye’deki kadınların yüzde 50’si bir şey kaybedecekmiş gibi olacak.”